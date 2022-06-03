Köyceğiz’de Halk Eğitimin etkinlikleri devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri sürüyor.



"Her zaman her yerde herkes için hayat boyu öğrenme" sloganı ile düzenlenen etkinliklerin ikinci günü Kaymakamlık önünde Çocuk Halk Oyunları gösterisi ile başladı. Köyceğiz Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibi, Yunus Emre Ortaokulu Anasınıfı Halk Oyunları ekibi, Köyceğiz Atatürk İlkokulu Halk Oyunları ekibi Zeliha Büyükgöze ve Hayal Gencer Bough’un yönetiminde Kerimoğlu, Gümüşhane Kızları, Yalelli, Atabarı, Vazniya gibi yöresel halk oyunlarını sundu. Etkinlikte Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı resim sergisi gezildi. Öğleden sonra çocuk tiyatrosu ve defile sunumu gerçekleşti. Akşam da Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Salonu’nda Türk Halk Müziği konseri izlendi.

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