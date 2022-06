2 bin 700 kursiyerin eserleri sergilendi ‘Hayat Boyu Öğrenme’ Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan yılsonu sergisini ziyaret etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Hayat Boyu Öğrenme haftası etkinlikleri çerçevesinde Menteşe Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan el sanatları yılsonu sergisini ziyaret etti.

Menteşe Halk Eğitimi Merkezinin merkez binasında, Melek Özver ek dersliklerinde, Menteşe ilçesindeki okullarda, çeşitlik kurum ve kuruluşlarda, Akçaova, Bayır, Yeşilyurt, Kafaca, Yerkesik, Yenice ve Yeniköy mahallelerinde 89 dalda açılan 159 kursa kayıtlı yaklaşık 2 bin 700 kursiyerin eserlerinden örnekler Menteşe Öğretmenevi çok amaçlı salonunda sergileniyor.

Vali Orhan Tavlı ve Eşi Ayşe Tavlı ile birlikte kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin sergilendiği stantları tek tek ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitimi Merkezlerinde her yaş ve meslekten insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlediğini belirten Vali Orhan Tavlı, “İnsan emeğinin olduğu her faaliyetin; her ürünün çok değerli olduğunu bu sergideki el emeği göz nuru çalışmalarda bir kez daha görmekteyiz. Yıl boyunca uzun ve sabırlı çalışmalarıyla serginin oluşmasında emeği geçen tüm kursiyerlerimize, onlara bu çalışmalarında rehberlik eden usta öğreticilerimize, çalışmalara destek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Öğretmenevindeki Halk Eğitimi Merkezi el sanatları yılsonu sergisine Muğla Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

