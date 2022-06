Muğla’nın Datça ilçesinde 2 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Can Yücel Kültür Sanat Festivali, renkli görüntülerle başladı.



Her yıl yapılan ancak pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilen Can Yücel Kültür Sanat Festivali, Datça Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Renkli görüntülere sahne olan festival, Liman Sanat Galerisi’nde açılan “Mekanım Datça” isimli resim sergisinin ardından çeşitli etkinliklerle devam etti. 4 gün sürecek olan festivalin en önemli ayağından biri olan Datça Halk Eğitim merkezinde açılan kursta eğitim gören 3 Alman 3 İskoç kursiyerin Cumhuriyet meydanında sergiledikleri kıyafet gösterisi vatandaşlardan büyük alkış aldı.



“Yaşasın Sanat, Yaşasın Hayat” sloganı altında çalışmalarını yürüten Datça Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Datça'da faaliyet gösteren çok sayıdaki Sivil Toplum Kuruluşları, çeşitli platformlar ve yerel esnafın desteklediği festival 234 ve 5 Haziran günleri arasında gerçekleştirilecek.



Mekanım Datça isimli resim sergisi ise 212 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyecek. Fotoğraf sergisinin açılış töreninde konuşan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve fotoğraf sanatçısı Ömer Zafer Göktürk kısa birer konuşma yaptı.



Fotoğraf sanatçısı Nizami Çubuk, 13 fotoğraf sanatçısının ikişer fotoğraf ile katıldığı sergide yakın bir zaman önce ölen yerel gazeteci Esmeri Alev Ekebaş'ın da unutulmadığını ve sergide bir fotoğrafına yer verildiğini, sergide yer alan fotoğrafların, sergi kapandıktan sonra Datça Fotoğraf Topluluğu’na kalacağını belirtti.



Datça Demokrasi Meydanındaki kütüphanenin kitaplarının da bağışçısı olan ressam İbrahim Çiftçioğlu'nun açılışını yaptığı sergiyi saat 15.00'de Cumhuriyet Meydanında Halk Eğitim kursiyerlerinin el ürünlerinden oluşan serginin açılışı ve halk oyunları gösterileri izledi.

İmece usulü ile onlarca kişinin katkılarıyla hazırlanan festival, renkli ve görülmeye değer görüntülerin yanı sıra Datça'nın tanıtımı açısından da çok önemli bir işlev üstleniyor.

