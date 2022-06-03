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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlerinin bahçesine gelen domuzları beslediler

İHA

Evlerinin bahçesine gelen domuzları beslediler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir evin bahçesine gelen domuzlara, aile fertleri tarafından yiyecek verilirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Marmaris’te yaban domuzları kent merkezine kadar inip yiyecek aramaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarında sokaklarda gezen yaban domuzları bu kez bir ailenin bahçesine geldi. Evlerindeki meyve ve ekmekleri yaban domuzu sürüsü ile paylaşan aile cep telefonu ile çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.
Beldibi Mahallesinde yaşayan Soydan ailesi evlerinin arka bahçesine gelen irili ufaklı en az 15 yaban domuzunu evlerindeki yiyecekler ile besledi. Ailenin beş yaşındaki oğullarının sevinci babasının çektiği videoda da görüntülendi.
Yaban domuzlarından korkmadan yiyeceklerini paylaşan Miraç Soydan, ‘’Daha önce de sık sık görüyorduk artık domuzlar şehir merkezine kadar geldiler. Ailem ile yaşadığım evin arka bahçesine de domuz sürüsü geldi onları besledik. Eşim ve beş yaşındaki oğlum korkmadı hatta domuzları çok sevdi. Domuzlara taş atmadığımız canlarını yakmadığımız sürece bize hiçbir zarar vermezler, beslemekten korkmasın hiç kimse ‘’ şeklinde konuştu.

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