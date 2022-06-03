Milas'ta öğrenciler şenlikte eğlendi

20212022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala Merkez İlkokulu tarafından okul bahçesinde yılsonu şenliği düzenlendi.



Düzenlenen yılsonu şenliğine Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Aktaş, Mahir Kuzu, Türker Yurtsever, okul kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda şenliğin açılış konuşması Merkez İlkokulu Müdürü Emrah Çetinkaya yaptı.



Konuşmaların ardından Merkez İlkokulu öğrencileri balon patlatma oyunu, çeşitli yöresel oyunlar ve halk oyunları gösterilerini sundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren Merkez İlkokulu öğrencilerinin ödülleri Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından takdim edildi. Müdür Bal, hediye takdiminde öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



Şenlikte Merkez İlkokulu öğrencileri tarafından atık malzemelerin yer aldığı defile gösterisi de yapıldı. Şenlik programı stantların ziyareti ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.