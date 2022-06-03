Fethiye'de 240 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 240 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin denizden yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi alması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Katrancı Koyu bölgesindeki dağlık alanda yapılan aramada, 119 Afgan, 9 Suriye, 18 İran, 93 Bangladeş uyruklu ve bir Türk yakalandı. İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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