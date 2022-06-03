Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalıştılar

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Muğla’nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan’ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 2 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.



Bodrum kıyılarından deniz yatağına binen 2 düzensiz göçmen, Yunanistan’ın Kos Adası'na gitmek üzere denize açıldı. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 2 düzensiz göçmen, yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışırken denizde yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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