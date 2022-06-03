Bodrum'da, yüzerek adaya geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.50'de Bodrum açıklarında 2 kaçak göçmenin İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalıştığını tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-06-03 19:32:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.