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Türkiye’ye örnek proje ‘Buzağım Doğdu’ ihbar hattı 'Buzağım Doğdu' ihbar hattına ihbar yağıyor Türkiye’nin en şanslı buzağıları Yeni doğan buzağılara gün içinde ziyaret eden veteriner hekimler buzağı ölümlerinin azaltılmasını hedefliyor

İHA

Türkiye’ye örnek proje ‘Buzağım Doğdu’ ihbar hattı 'Buzağım Doğdu' ihbar hattına ihbar yağıyor Türkiye’nin en şanslı buzağıları Yeni doğan buzağılara gün içinde ziyaret eden veteriner hekimler buzağı ölümlerinin azaltılmasını hedefliyor

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Türkiye’de ilk defa Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nın katkıları ile ‘Buzağım Doğdu’ ihbar hattı kurdu. Uygulamada pilot ilçe olarak seçilen Menteşe ilçesinde, İlçe Tarım Müdürlüğünden veteriner hekimler her gün en az 15 buzağı doğumuna giderek buzağıların ilk bakımını yapıyor, hayvan sahiplerini bilgilendiriyor ve buzağı sahiplerine hediyeler veriyor.

Kırsal mahallelerden yoğun talep
Projeye Muğla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından mali destek sağlanırken, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak yürütülen ‘Yeni Doğan Buzağı Bakımı ve Kolostrum Kalitesi Ölçülmesi Projesi’ çerçevesinde 54 kırsal mahalleden her gün gecegündüz en az 15 ihbar alınıyor.

İhbar sonrası ekipler sevk ediliyor
Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 0 850 308 00 48 numaralı ‘Buzağım Doğdu’ ihbar hattına hayvan üreticileri tarafından mesaj bırakılıyor. Cumartesi ve pazar günleri dahil, günün 24 saati vatandaşlar tarafından ihbar hattına bırakılan mesajlara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray cevaplandırıyor ve yeni doğan buzağıların bulunduğu mahallelere en kısa sürede veteriner ekipler sevk ediliyor.

Buzağı ölümlerinin önüne geçilecek
15 Mayıs’ta başlayan ve 15 Haziran’da sona erecek projede, sağlıklı buzağının doğması ile onu hayata hazırlayacak sağlık uygulamalarıyla birlikte kaliteli kolostrum (ilk süt) verilmesi sağlanarak hem verimliliğin, hem de kalitenin arttırılması ve sağlıklı hayvan yetiştirilmesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde 0 850 308 00 48 ihbar hattına gelen ihbarlar doğrultusunda yeni doğan buzağıya Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerleri ilk müdahaleyi yapmak üzere işletmelere gidiyor.

Çekiliş bileti veriliyor
Veteriner hekimlerce yeni doğan buzağının ilk süt ölçümü yapılıyor, göbek kordonu kesiliyor. Veteriner hekimlerce buzağı sahiplerine bilgilendirme yapılarak çeşitli hediyeler veriliyor. 15 soruluk anket sorusunun sorulduğu projeye katılan ve ihbar hattını arayan yetiştiricilere çekiliş bileti hediye ediliyor. Biletler 16 Haziran’da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Demokrasi Şehitleri salonunda yapılacak Buzağı Bilgi yarışmasında çekiliş ile projeye katılanlara promosyon hediyeler verilecek.

Türkiye’nin diğer illerinden yoğun ilgi
Türkiye’de ilk defa Muğla’nın Menteşe ilçesinde pilot ilçe olarak uygulamaya konulan ‘Buzağım Doğdu’ ihbar hattının yoğun ilgi görmesi sonrası Türkiye’nin çok sayıda ilinden proje ile ilgili bilgi talebinde bulunulduğu, projenin diğer illere de örnek teşkil etmesi bekleniyor. Şu anda sadece Menteşe ilçesinde uygulanan ‘Buzağım Doğdu’ ihbar hattının gerekli finansman bulunması durumunda Muğla’nın diğer ilçelerinde uygulanması hedefleniyor.

“Yarım saat içinde geri dönüş yaptılar”
‘Buzağım Doğdu’ ihbar hattını arayan hayvan üreticisi Menteşe Salihpaşalar Mahallesi'nden Şenay Akcan, “Bugün sabah saat 09.3010.00 gibi buzağımız oldu. Hayırlısıyla bir sıkıntı olmadan normal bir şekilde. Hemen buzağı ihbar hattını aradım. Yarım saat içinde geri dönüş yapıp geldiler sağ olsunlar. Müdürümüz Barış Bey de geldi. Hediyeleri aldım. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

“Daha önce yaptığımız hataları yapmıyoruz”
Yeşilyurt Mahallesi'nden Zeynel Dişsiz, daha önce yeni doğan buzağı ölümleri yaşadıklarını belirterek, “Bilmediğimiz konularda bilgi veriyorlar. Önceden yaptığımız hataları şimdi düzelterek buzağı doğumları daha iyi. Bundan sonra artık daha iyi bakacağız. Daha önce buzağı ölümlerim olmuştu. Bugün bahsedilen konulardan dolayı öldüğü konusunda bilgi verdiler. Hatalar yapmışız. Allah’ın izniyle bundan sonra düzelteceğiz” dedi.

"Projeden yüzde bin yararlandım”
Buzağınıza sahip çıkın projesinin süper bir proje olduğunu belirten büyükbaş hayvan üreticisi Ahmet Soğancı, “Bu projeden yüzde bin yararlandık. Şahsen kendim hayvancılıkta çok cahilmişiz. Hele hele buzağı işinde. Şimdi veterinere yüzde 20 ihtiyacım oluyor. Buzağıyı daha çok kendim doğurtuyorum, daha çok kendim sahipleniyorum. Yazdığınız mesajlardan, sizinle geçtiğimiz iletişimlerden çok çok yararlandık” dedi.

Buzağılar kontrol ediliyor, üreticiler bilgileniyor
Gün içinde gelen ihbarlara katılan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, “Sabah gelen ihbar ile Menteşe İlçe Müdürlüğümüze bağlı, projeden sorumlu ekip veteriner hekim ve teknik ekip arkadaşlarımız ile birlikte geldik. Yeni doğan buzağımızı gerekli göbek kordonu dezenfeksiyonundan tutun, ağız sütünü alıp almadığını ve ağız sütü kalitesi ölçerek havalandırılmasını ve düzgün bir yatak yapılması konusunda ve bağışıklığını güçlendirmek için serumunu yaparak, üreticimizi de bilgilendirerek, doğan buzağılarımızı kaybetmemek adına önemli bir eğitim ve bilgilendirme çalışması yaptık” dedi.

20 günde 360 buzağı doğumuna müdahale edildi
Buzağı doğumlarında kayıp oranlarını yüzde 34’lere indirmeyi hedeflediklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, gerekli finansman bulmaları durumunda projeyi il geneline yaymak istedikleri söyledi. Saylak, “Menteşe ilçesinde doğan tüm buzağılar için anında buzağı ihbar hattını arayarak üç ekibimiz gecegündüz, mesai mefhumu gözetmeksizin sahadalar. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak önce ‘Buzağı Koruma Kalkanı’ projesi ile Menteşe’de buzağı kayıp oranlarını en alta yüzde 34’lere indirmek en önemli hedefimiz. 15 Mayıs’ta başlattığımız bu proje ile şu ana kadar 360 buzağı doğumuna müdahale ettiler ve bu hizmeti verdiler. 15 Haziran’da projemiz bitecek. Bu projenin kaynağının Sayın Valimiz Orhan Tavlı Bey’in talimatları doğrultusunda Muğla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından aktarıldığını belirtmek isterim. Kaynak bulduğumuz ölçüde gerek valiliğimizden, gerek Bakanlığımızdan bu projeyi yaygınlaştıracağız” dedi.

Türkiye’nin 1520 ilinden proje hakkında bilgi istendi
Türkiye’de ilk defa entegre bir projeyi tüm sacayakları ile hayata geçirdiklerini belirten Saylak, “Bu üçlü bir projenin üçüncü ayağı. Menteşe ilçesinde yürüttüğümüz ‘Buzağı Doğum’ ihbar hattı ile Türkiye’de entegre örnek bir projeyi bütün ayakları ile, bütün sekmeleri ile yaşama geçirmiş olduk. Gerek İlçe Müdürümüze, gerek hayvan sağlığındaki idareci arkadaşlarımıza 1520 ilden meslektaşlarımızın arayıp proje hakkında bilgi aldığını duymak bizim için aynı zamanda bir kıvanç ve gurur kaynağı. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 13 İlçe Müdürlüğümüz Türkiye genelinde ilkleri yapmaya devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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