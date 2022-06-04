Marmaris'te hem karada hem de denizde temizlik yapıldı Denizden 3 ton atık çıkartıldı Bir saatte 100 şişe izmarit toplandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Dünya Çevre Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Dalgıçlar deniz dibi temizliği yaparken; Marmaris Belediyesi ekipleri de gönüllülerle birlikte plajda izmarit ve çöp topladı. Dalgıçlar 2 günde 3 ton ağırlığında atık çıkardı, gönüllüler de bir saatte 100 şişe izmarit topladı.



Marmaris Belediyesi, Dünya Çevre Günü çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde belediye personeli ve gönüllüler halk plajında izmarit ve çöp topladı. Dalgıçları da deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Her iki çalışmada toplanan atıklar Atatürk Meydanı’nda sergilendi.

Burada düzenlenen törende ayrıca 20212022 Eğitim Öğretim döneminde düzenlenen atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi. Çocukların çevreyle ilgili resimler çizdiği etkinlikte atıklardan yapılan sanatsal objelerin de sergisi açıldı. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de katıldığı etkinlikte ilçenin 3 noktasına konulan atık getirme merkezinin de tanıtımı yapıldı.



Denizden 3 ton atık çıkartıldı

Çevre Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğin ilk ayağı deniz dibi temizliği oldu. 3 Haziran’da başlayan çalışmada Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıçları deniz dibine atılan atıkları karaya çıkardı. 2 gün süren çalışmada denizden 100 torba plastik, metal ve cam atığı çıkaran dalgıçlar 3 tona ağırlığında araba lastiği, bisiklet, sandalye, boru gibi ağır atıkları karaya çıkardı.





Bir saatte 100 şişe izmarit toplantı

Plajda ise Marmaris Doğa Gönüllüleri Platformu üyeleri ve gönüllülerin katılımı ile çöp toplandı. Poşet, plastik, kağıt gibi atıkların yanı sıra sigara izmariti en çok toplanan atıkların arasında yer aldı. Belediye ekipleri ve gönüllüler 1 saat farkındalık çalışmasında 100 küçük su şişesi izmarit topladı. Tüm atıklar Atatürk Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte sergilendi.



Çıkartılanlar meydanda sergilendi

Katılımcılara verdikleri destek için teşekkür plaketinin sunulduğu etkinliğe 20212022 Eğitim Öğretim döneminde düzenlenen atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi. 158 kg. pil toplayarak birinci olan Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu'nun ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk takdim ederken, kampanyada ilk 10’a giren okullara çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.