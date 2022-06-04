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Ünlü sanatçılar ve C-Majör korosu down sendromlu çocuklara destek konserinde bir araya geldi

İHA

Ünlü sanatçılar ve C-Majör korosu down sendromlu çocuklara destek konserinde bir araya geldi

C Majör İş’ten Sesler Korosu tarafından sosyal farkındalık oluşturmak adına Türkiye Down Sendromu Derneği yararına 'Gökyüzü Hepimizin'’ temalı konser düzenlendi. Ünlü konuk sanatçılar, 2 Haziran Perşembe akşamı İş Sanat’ta sahne aldı.

İş dünyasının, başarılarıyla çevresine örnek olan isimleri tarafından 2016 yılında hayata geçirilen CMajör İş’ten Sesler Korosu, sosyal farkındalık oluşturmak ve toplumsal dayanışmayı kuvvetlendirmek adına keyifli sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Her yıl gönüllü konser yardım organizasyonlarıyla çıtasını yükselten koronun 10. konseri 2 Haziran Perşembe akşamı İş Sanat İş Kuleleri Konser Salonu’nda gerçekleşti. Şefliğini ve koordinatörlüğünü İstanbul Devlet Operası Sanatçısı ve Seslendirme Oyuncusu Özlem Abacı’nın, sunuculuğunu Hakan Bilgin’in üstlendiği; Betül Demir, Bekir Ünlüataer ve Özgün’ün sahne aldığı konserin tüm geliri Türkiye Down Sendromu Derneği’ne bağışlanacak.

Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin ve CMajör İş’ten Sesler Korosu Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır’ın davetiyle gerçekleşen anlamlı konser için Recai Çakır, “Ömrümüz yettiğince şarkı söylemeyi seven iş dünyasının değerli üyeleri ve alanlarında kendilerini kanıtlamış kişilerle kimsesiz çocuklar ve hayır kurumları yararına konserler düzenlemeyi amaçlıyoruz. Çünkü insanlara verilecek en kutsal armağanın paradan öte ilham, inanç ve umut olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımıza çok daha güzel yarınlar bırakmalıyız ve bunun için hepimizin el ele vermesi gerekiyor. Farklı dernek ve yardım kuruluşlarıyla da ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“Misafir sanatçılarımız gönüllü olarak sahne aldı”
Türkiye’nin en önemli iş insanlarından oluşan 110 kişilik koroya, ülkemizin önemli sanatçıları Betül Demir, Bekir Ünlüataer ve Özgün’ün eşlik ettiğini belirten Recai Çakır, bu özel günde tüm sanatçıların gönüllü olarak sahne aldığını ayrıca gecede üyeleri arasında birçok ünlü iş insanı, CEO, CFO’nun da yer aldığı CMajör korosunun kurucularından CEO Hakan Ateş’in de sahne aldığını belirtti. Çakır, “Misafir sanatçılarımız, hiçbir ücret talep etmeden sahne aldılar. Sanatçılarımıza, sunucumuz Hakan Bilgin’e ve değerli şefimiz Özlem Abacı’ya göstermiş oldukları özen, ayırdıkları zaman ve destek için koromuz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin ise, “Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye) olarak, kuruluşumuzdan bu yana Down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlama yolunda çok önemli çalışmalara imza atıyor, gelişime liderlik eden projeler üretiyoruz. Diğer taraftan bu yolda yürürken bizi yalnız bırakmayan paydaşlarımız ile Down sendromlu bireyler yararına keyifli etkinlikler düzenliyoruz. Yaz mevsiminin coşkusunu içimizde hissettiğimiz bu konserle, etkinliklerin bir yenisine daha CMajör İş’ten Sesler Korosu ile birlikte imza attık. Down sendromlu bireyler yararına düzenlenen bu konsere verdikleri destek için tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Gecenin şefliğini üstlenen Özlem Abacı, "Müziğin evrensel ve kapsayıcı gücüyle bir rezonans oluşturarak; profesyonelliği amatör ruhla birleştirip bir iyilik köprüsü olmak yegâne hedefimiz. Gönüllülük esasıyla, yoğun iş yaşantısından ayırdığımız vakitlerde birlikte güzel bir bağ oluşturduk. Her konseri ayrı tema ve içerikle hazırlıyorum. Bu defa Türkiye Down Sendromu Derneği için tek yürek olduk ve finalde 'bir kromozom ne fark eder, sevgim onu hep alt eder' dedik. Söz ve müziğini güzel çocuklarımızın coşkusu ile birleştirebilmek için yazdım. Bu vesileyle iyiliğin ta kendisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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