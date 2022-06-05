Muğla'da 111 kaçak göçmen yakalandı



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında 111 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirtilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi, düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yatağan ilçesinin Kafacakaplancık Yol Kontrol Noktası uygulamasında durdurulan bir kamyonun kasasında, kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Filistin, Afgan ile İran uyruklu 111 göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli M.Ş., gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Cavit AKGÜN

2022-06-05 19:37:55



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