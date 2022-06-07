Gıda Güvenliği gününde eş zamanlı denetim Dünya Gıda Güvenliği gününde Muğla’nın 13 ilçesinde Muğla Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince eş zamanlı denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

2019 yılından bu yana devam eden Dünya Gıda Günü çerçevesinde Muğla Tarım ve Orman İl ve 13 ilçe Müdürlüğünde eş zamanlı gıda denetimi ve gıda işletmelerine bilgilendirme yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid19 salgınıyla insanların bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekliliğini bir kez daha gördük. Değişen dünyada gıdaya özellikle sağlıklı gıdaya erişim en önemli stratejik konuların başında gelmeye başladı. Bu anlamada da 2018 yılında BM Genel Kurulu, 7 Haziranı Gıda Güvenliği Günü ilan ederek sağlıklı gıdaya erişime ve gerekliliğine tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Her vatandaşımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkı vardır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyor, var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Her yıl gıda kaynaklı hastalıklardan birçok insan yaşamını yitiriyor”

İl Müdürü Saylak açıklamasında, “Her yıl gıda kaynaklı hastalıklardan birçok insan yaşamını yitiriyor. Bu durumun giderek artıyor olması gıda üretiminden tüketimine kadar geçen sürecin gıda biliminin ışığında gıda güvenliğinin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Geleneksel deneyimlerle gıda bilimindeki gelişmelerin buluşturulduğu doğru üretim modellerini denetleyen ve rehberlik yapan resmi otorite olan kurumumuz her dönem sahada özveri ile çalışmasını yapıyor, yapmaya da devam edecektir. Sağlıklı yaşamlar için gıda güvenliğiniz bizlere emanet. Buradan tekrar yaşanılan bir olumsuzluk karşısında ihbar hatlarını tekrar vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla hatırlatmak isterim. 7/24 hizmet verdiğimiz Alo 174 hattını arayarak, alo174@tarimorman.gov.tr adresine eposta gönderilerek veya web adresi üzerinden canlı destek yoluyla veya 0 501 174 01 74 ihbar hatları üzerinden şikayetlerini iletebilirler” dedi.

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