Köyceğiz Anadolu Lisesi 5. Resim sergisini açtı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Anadolu Lisesi tarafından her yıl geleneksel hale gelen resim sergilerinin 5'incisi törenle açıldı.



Resim sergisinin açılışını Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ gerçekleştirirken yaptığı konuşmada, “Anadolu Lisesi Resim Öğretmenimiz tarafından hazırlanan resim sergisi halkımızın beğenisine sunulmuştur. Hepinizin bildiği gibi; ilçemizde Bilim Sanat Merkezimiz açılmış olup, gelecek eğitim öğretim yılında faaliyete geçecektir. Bu Merkezimizde bilimsel çalışmalar yanında sanatsal çalışmalara da önem verilecektir. Özellikle Görsel sanatlar alanında yetenekli öğrencilerimizi değerli öğretmenlerimizin katkılarıyla ortaya çıkartarak daha fazla sergiler açma fırsatımız olacaktır. Bu gün burada, hazırlanan resim sergisinde emeği geçen öğretmenimiz, öğrencilerimiz ve okul idaresine çok teşekkür ederim" dedi.



Köyceğiz Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Neşe Evci rehberliğinde açılan resim sergisi büyük beğeni topladı. Görsel Sanatlar Dersinde öğrencilerin yaptığı yağlı boya tablolar, karakalem çalışmaları gibi eserler sergide yerini aldı. Ayrıca sergide Köyceğiz Anadolu Lisesi Öğrencisi Batıkan Demirel piyano düeti sunarak açık hava konseri verdi.

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