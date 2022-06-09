Mangal, bebek arabası ve battaniye, hepsi denizden çıktı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Göcek Koylarında yapılan deniz dibi temizliğinde mangal, bebek arabası, battaniye gibi yaklaşık 300 kilo atık çıkarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Türkiye’nin ve Avrupa’nın yat turizmi açısından en önemli merkezlerinden birisi olan Fethiye’nin Göcek Mahallesinde Osmanağa ve Ayten Koyunda deniz dibi temizliği gerçekleştirirken dip temizliğine Akdeniz Koruma Derneği de destek verdi.
Denizden mangal ve bebek arabası çıktı
Gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde mangal, bebek arabasının yanı sıra çok sayıda cam şişe, pet şişe, teneke kutu, pil, plastik kasalar, zincir, halat, elektronik malzemeler, su boruları, boya kutuları, halı, battaniye, cep telefonu gibi yaklaşık 300 kilo atık çıkarıldı.
Atıklar Göcek meydanında sergilendi
Dalgıçlar tarafından deniz dibinden çıkartılar atıklar farkındalık oluşturmak ve vatandaşların dikkatini çekmek için Göcek Meydanında sergilendi. Yerli ve yabancı turistler deniz dibinden çıkan atıkları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.