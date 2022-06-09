Çocuk Bilim Parkına yoğun ilgi

Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır kapalı olan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı yapılan yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların yanı sıra, okulların kapanmasına az bir süre kala öğrenci gruplarını da ağırlayan Çocuk Bilim Parkı, bu hafta içinde 300’den fazla öğrenci tarafından ziyaret edildi.

Menteşe Çiftlik İlkokulu ve Yatağan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri bilim parkını ziyaret ederek, deneysel oyun setleri hakkında Bilim Parkı görevlisinden bilgi aldılar. Öğrenciler, bilim parkında bulunan birbirinden ilginç deney setini yakından inceleyerek deneyimleme fırsatı buldular.

Pazar ve pazartesi günleri hariç 10.00 19.00 saatleri arasında açık olan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkını ziyaret etmek isteyen grup ve okullar, 0 252 214 48 80 numaralı telefondan Menteşe Belediyesi çağrı merkezini arayarak randevu alabilecekler.

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