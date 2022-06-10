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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyceğiz’de geleneksel oyunlar yaşatıldı

İHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Kadim Oyunlar Şenliği'nde geleneksel oyunlar yaşatıldı.

Köyceğiz’de geleneksel oyunlar yaşatıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Kadim Oyunlar Şenliği'nde geleneksel oyunlar yaşatıldı.

Köyceğiz Toparlar Mahallesi Kazancı Mesire Alanında düzenlenen “Kadim Oyunlar Şenliği” ne İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı ve Camilerde Kur’an Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler ile Beyobası Mahallesi 46 yaş Kur’an Kursu, Toparlar Mahallesi 46 yaş Kur’an Kursu ve Merkez İsmail Kan 46 yaş Kur’an Kursu öğrencileri, Kur’an Kursu öğreticileri ve veliler katıldı. 46 yaş grubu öğrencileri, büyükleri ile kadim oyunlar olan ip atlama, çuval yarışı, körebe, beş taş vb. eski oyunları oynayarak hem oyunları öğrendiler ve hem bu sayede kadim oyunlardan faydalanarak, meraklarını giderdiler. Minikler kadim oyunları oynama esnasında doyasıya eğlendi. Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz büyükler ile çocukları buluşturan ve kadim oyunların canlanmasına vesile olan tüm Kur’an Kursu öğreticilerine, velilere ve yetişkin Kur’an Kursu öğrencilerine kadim oyunlar şenliği için teşekkür etti.

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