Dini duyguları istismar edip dolandırıcılık yapan 3 kişiye gözaltı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kendilerini din alimi olarak tanıtıp büyü bozdukları gerekçesiyle 'okunmuş tütsü ve bilekleri' tanesi 10 bin liraya sattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye İlçe Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dini duyguları istismar ederek cin çıkarma ve cinsel gücü artırma vaatleriyle ritüel düzenlediği, büyü bozdukları iddiasıyla okunmuş tütsü ile bilekliklerin yüksek fiyatlara satıldığı istihbaratına ulaştı. Fethiye ilçe merkezinde bir eve dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, dini ritüellerin yazılı olduğu kitap, tanesi 10 bin liraya satıldığı öğrenilen tütsü, bileklik, taş, kolye ile dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M. tutuklandı, D.G. ile H.Ü.İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-06-11 11:25:09



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