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Kanuni’nin Rodos Seferi’nin 500’üncü yılı anısına antik kentte sergi Elibelinde Grubu ‘Kadın Dokunuşu’ sergisi, Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi’ne Muğla’dan geçişinin 500’üncü yılı nedeniyle Stratonikeia Antik kentinde açıldı.

İHA

Türkiye'nin 14 arklı Üniversitesinde görev yapan, konularında uzman kadın hocalar, Elibelinde Grubu'nun çağrısı üzerine Yatağan Stratonikeia antik kentinde Kanunu Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi'ne Muğla'dan geçişinin 500'üncü yılı anısına Türk el sanatları sergisi açtı.

Kanuni’nin Rodos Seferi’nin 500’üncü yılı anısına antik kentte sergi Elibelinde Grubu ‘Kadın Dokunuşu’ sergisi, Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi’ne Muğla’dan geçişinin 500’üncü yılı nedeniyle Stratonikeia Antik kentinde açıldı.

Türkiye’nin 14 arklı Üniversitesinde görev yapan, konularında uzman kadın hocalar, Elibelinde Grubu’nun çağrısı üzerine Yatağan Stratonikeia antik kentinde Kanunu Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi’ne Muğla’dan geçişinin 500’üncü yılı anısına Türk el sanatları sergisi açtı.
2019 yılında Pamukkale Üniversitesinden Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca öncülüğünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Doç. Dr. Naime Didem Öz tarafından farklı üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra bağımsız sanatçıların kurduğu grup, üçüncü sergisini açtı.
Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçısı tanıtım kartına sahip sanatçılara yapılan çağrı üzerine antik kentte geleneksel tekstil sanatları üzerine hem seri açtı, hem de antik kente gelen ziyaretçilere atölye çalışmalarına ortak ettiler.
Antik kent girişinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında yazmacılık, nakış, kumaş dokuma, kırk yama, keçe, deri süsleme, çarpana dokuma ve kilim okuma gibi geleneksel el sanatları yapıldı. Elibelinde Grubu üyeleri Selçuklu Hamamı içinde daha önce yaptıkları eserleri sergilerken, antik kente ziyarete gelen vatandaşları da atölye çalışmalarına dahil etti.
Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü’nün de katıldığı serginin açılışında konuşan Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı ve aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik kentin tanınırlığını artırmak için her türlü etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Söğüt, “14 Üniversitemizden gelen sanatçılarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçıları var. Köy meydanımızın atmosferine uyan bir etkinlik yapılıyor burada” dedi.
Elibelinde Grubu Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, ilk sergilerini Aydın’da, ikincisini Stratonikeia antik kentinde açtıktan sonra araya pandemi girdiğini belirtti. Okca, “2019 yılında Mimar Sinan Üniversitesinden Doç. Dr. Naime Didem Öz arkadaşım ile birlikte kadınlara özgü, geleneksel tekstil sanatları grubu kurma fikri ile biz yola çıktık. Bu grupta sadece kadınlar olsun istedik. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan kadın hocalarımız, genç sanatçılarımız ve serbest çalışan sanatçılarımızı bu gruba dahil ettik. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferi için Muğla’dan geçişinin 500’üncü yılı dolayısıyla kutlama etkinlikleri çerçevesinde üçüncü sergimizi yine Muğla Stratonikeia antik kentinde yapmak istedik. Şu an sergimizde 30’a yakın eser, 14 farklı üniversitede görev yapan hocalarımız tarafından ve serbest sanatçılarımız tarafından ortaya çıkarıldı. Şu an atölye çalışmalarımız devam ediyor. Atölye çalışmaları arasında doğal boyacılık, yazmacılık, kilim dokuma, kumaş dokuma, keçe ve deri teknikleri var. Gelen ziyaretçilerimiz hocalarımızdan eğitim alabiliyor” dedi.
Stratonikeia antik kentindeki geleneksel Türk el sanatları sergisinin ve atölye çalışmalarının 17 Haziran 2022 tarihine kadar açık kalacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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