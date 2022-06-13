Fabrika gibi okul Köyceğiz’de öğrenciler üretiyor, ülkenin dört bir köşesine gönderiliyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik, Motor, Tesisat, Mobilya ve Metal bölümü öğrencileri ürettikleri ürünler ile hem ülke ekonomisine, hem de ev ekonomisine katkı sunuyor.

Öğrenciler bugüne kadar 5 bin okul sırası ve masa ile 5 bin 200 kitaplık ve kütüphane kuruldu. Üretim kapasitesi arttırılarak okuldaki tüm bölümler döner sermayeye dahil edildi. Okulda üretilen ürünler ülkenin dört bir köşesine gönderiliyor.

Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 500 klima bakımı, montajı, tamiri yapılırken, 600 dezenfekte standı üretildi. Öğrencilerin hem öğrendiğini hem ürettiğini, hem de kazandığını belirten Köyceğiz Mesleki ve Anadolu Lisesi Müdürü Davut Şen; “Öğrencilerimizin ürettiği ürünlerin piyasada karşılığı olduğu için mezun olan çocuklarımızın istihdam edilebilirliği arttı. Çocuklarımız okulumuzdaki üretime yapmış oldukları katkı kadar o üretimden pay alarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Öğrencilerimizi sadece sanayide çalışan biri olarak değil; iyi bir esnaf, iyi bir usta ve iyi bir insan olarak yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman maddi manevi desteklerini esirgemeyen, okulumuzun en önemli paydaşları olan Köyceğiz esnafımıza, Köyceğiz Belediye Başkanımıza İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, METEM ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ da; “Okulumuzun çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Fabrika gibi üretim faaliyetlerinde bulunarak Milli Eğitim Bakanlığımıza ve ilçemize büyük katma değer sağlamaktadırlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.