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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te tekne satış ve kiralamaları geçen yıllara göre düşük seyrediyor

İHA

Marmaris'te tekne satış ve kiralamaları geçen yıllara göre düşük seyrediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren tekne satış ve kiralama firmaları satışların, geçtiğimiz sezonlara göre daha düşük seyrettiğini ve Temmuz ayında hareketlenme beklediklerini belirtti.

Türkiye’nin hatta dünyanın en gözde turizm kentlerinden Marmaris’te tatil yapmak isteyenler daha izole ve özel olması için tekne kiralamayı ve eşsiz koylarda tekne içinde konaklamayı tercih ediyorlar. Tekne kiralama firmaları geçen senelere göre sezonun düşük seyrettiğini, son dönemlerde satışların kiralamalardan daha çok arttığı bilgisini verirken kiralama fiyatlarının haftalık 3 bin ile 100 bin euro arasından değiştiğini ifade ettiler.

‘Tekne fiyatları uçsuz bucaksız’
Tekne kiralama firması sahibi Zafer Öznur "Tekne çok uçsuz bucaksız bir şey. Yani burada ortalama diye bir şey de yok. Herkesin ortalaması farklı, dört kişilik bir tekne, bir aile teknesi. 9 10 metre de olabilir, 20 metre de olabilir yani kişilerin ne beklediğine bağlı. Orada da fiyatlar genelde euro üzerinden olduğu için ben yine öyle konuşacağım. Bu 60 bin 70 bin eurodan başlayıp sonu açık rakam çok değişebiliyor, milyon eurolara kadar gidebilir yani burada dediğim gibi yani kişilerin ne beklediği, kaç model bir tekne beklediği, sıfır tekne mi, ikinci 20, ikinci el 5 yaşında mı, 20 yaşında mı? Dolayısıyla rakam konuşmak çok doğru olmaz" diyerek fiyatların değişken olabileceğini söyledi.

‘Kiralamalarda son 10 yılda Türkler artış gösterdi, ancak kurlar onları da etkiledi’
Öznur konuşmasının devamında "Tekne kiralama konusunda 10 yıl öncesine kadar Avrupalı daha çoktu. Son on yılda Türk sayısı arttı. Rusya, Belarus, Ukrayna, Moldova gibi ülkelerden gelen sayı çok arttı. Bu yıl Rusya Savaşı'yla birlikte Mayıs ayı tamamen doluydu ama kimisi uçak bulamadı, kimisi para gönderemedi, kimisi kendi gelemedi derken, Mayıs ayı neredeyse boş geçti. Haziran'la birlikte tekrar bir hareketlenme başladı. Türkler bu işe merak sardı, tekne kiralamak da istiyorlar ama tabii ki tekne kiraları euro üzerinden olduğu için, eurolar da bu kurlara geldiği için maalesef Türkler biraz çekimser kalıyor ve ağırdan gidiyorlar. Özellikle bu son haftaki dalgalanmalardan sonra inanın hiçbir tane Türk müşterimiz arayıp fiyat bile sormuyor, boş hafta olup olmadığını bile sormuyor" dedi.

‘Tekneler hangi şartlarda kiraya veriliyor’
Yat kiralama firması sahibi Öznur; ‘Bizim teknelerimiz full sigortalı. Yani çalınma, el koyma, savaşa karşı her şeye karşı kazaya batmaya, hepsine karşı sigortalı. Onun haricinde takip sistemleri var. Devamlı takip ediyoruz, eğer güzergahın dışına çıkarsa müdahale edebiliyoruz. Ehliyet konusu da şöyle Türkiye Cumhuriyeti liman başkanlıklarının kabul ettiği ehliyet varsa bir ekibin içerisindeki bir kişide bir kaptan da. Dolayısı ile liman başkanlığı transit blok veriyorsa biz tekneyi veriyoruz. Ama tabi ki ehliyeti var diye tekneyi de kullanıyor anlamına gelmiyor. İstekleri teslim ederken hem teknenin bütün özelliklerini, detaylarını ekibe anlatırken hem de yetkinlik kontrollerinde yapıyoruz. Eğer yeterli görmezsek dışarıdan freelance çalışan kaptanlar var, onlardan bir tanesiyle gönderiyoruz ya da onu kabul etmezse tekneyi vermeme hakkımız var. Sözleşmeler de bu mevcut. Dolayısıyla bu şekilde önlem alıyoruz ‘’ şeklinde konuştu.

Başka bir tekne kiralama firması sorumlusu Nusret Dönmez ise "27 yıldır bu mesleğin içindeyim, firma olarak sadece kiralama yapıyoruz. Bu işe ilk başladığımda, yani charter işine başladığımda müşterilerimizin hemen hemen yüzde 99'u diyebilirim. Yabancıydı yani yurtdışından gelen misafirlerimiz idi. Son 1015 yıldır Türklerin bu yatçılık konusuna merak almaları dolayısı ile bayağı bir Türk müşterilerimiz de oldu. Şu anda zaten Türkler hemen hemen Charter firmalarında ki kiralamaları yarısını oluşturuyorlar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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