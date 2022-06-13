Muğlalı okçular Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Makaralı Yay Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda A Milli Takım kafilesinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesspor'un sporcusu Emircan Haney, takımı ile birlikte Avrupa şampiyonu olurken, Songül Lök ise yine takım kategorisinde Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Muğla'nın son dönemde yetiştirdiği yıldız okçulardan Emircan Haney'in de yer aldığı Türkiye A Milli Erkek Takımı, Hollanda'yı 238-230 yenerek Avrupa'da takımlarda zirveye çıktı. Yine aralarında Emircan Haney'in de yer aldığı karışık takım, Belçika'yı 156-155 yenerek Avrupa üçüncüsü olup bronz madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Songül Lök'ün yer aldığı A Milli Kız Takımı ise Estonya'yı 226-221 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlı takımda büyük bir başarıya imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Emircan Haney ve Songül Lök başarıları Türkiye ve Muğla´da gurur kaynağı oldu. Milli okçuları Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılar için kutlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu başarıda pay sahibi olan Büyükşehir Belediyesi sporcuları Emircan Haney ve Songül Lök´ü tebrik etti.

Gürün, "Okçularımız hem Muğla´mıza hem de ülkemize büyük gurur yaşattı. Almanya´da Avrupa Okçuluk Şampiyonası´nda A Milli Takım düzeyinde takımı ile Avrupa şampiyonu olan büyükşehir ve milli sporcumuz Emircan Haney´i, A Milli Kız Takımı ile Avrupa üçüncüsü olan büyükşehir ve milli takım sporcumuz Songül Lök´ü kutluyorum. Ayrıca ay-yıldızlı ekibimizin başarısında emeği geçen diğer tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum. Umarım gelecekte istikrarlı biçimde daha büyük başarılar onların olur. Biz de sporcularımızın başarılarının devamı için desteklerimizi arttırarak sürdüreceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-06-13 14:40:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.