Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, kontrolsüz ana yola çıkan otomobile başka bir araç çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Dalaman'ın Günlükbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Kontrolsüz ana yola çıkan Ayşe Büşra Tutaysalgir'in (27) kullandığı 01 CMR 42 plakalı otomobile, Dalaman'dan Fethiye'ye giden Alper Türköz (23) kontrolündeki 48 AFM 189 plakalı araç çarptı. Kazada sürücü Tutaysalgir, oğlu Uras Tutaysalgir (3) ve Sevilay Sena Aydın (15) ile diğer aracın şoförü Türköz, yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayşe Büşra Tutaysalgir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN

2022-06-14 14:34:44



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