Rixos Premium Bodrum yeni yüzüyle kapılarını açtı

Bodrum Torba Koyu, Zeytinlikahve mevkiinde bulunan Rixos Premium Bodrum, 28 Nisan’da yenilenmiş yüzüyle kapılarını misafirlerine açtı. Açıldığı günden itibaren yüzde 90 doluluk oranını yakalayan otel, yeni yüzüyle yerli ve yabancı turistlerden tam not aldı.

Modern tasarlanmış yeni oda, süit ve villalarında konaklarken, unutulmaz bir gastronomi yolculuğuna davet eden gurme restoranları ile Rixos Premium Bodrum; asırlık zeytin ağaçlarıyla çevrili benzersiz doğasıyla misafirlerine eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Kum sahile sahip olan otelin adasında özel cabanalar bulunuyor. Ayrıca otelin doğal adasında misafirler benzersiz atmosferi ve doğasını deneyimleyebiliyor.

Ege kıyısında zeytin ağaçlarıyla çevrili doğası ve villalara özel Cleopatra Plajı ve iskeleleri ile yenilenen özel havuzlu, bahçeli villaları ve kişisel butler hizmeti ile misafirleri için konforlu ve lüks bir tatil deneyimini bir arada sunuyor.

Bodrum yarımadasında ruhu ve bedeni canlandıracak bir tatil seçeneği sunduklarını söyleyen Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Ali Murat Gökmen, "203 oda ve 630 yatak kapasitesiyle şık ve ferah bir tatil deneyimi için yaşam alanlarımız yenilendi. Süit ve villalarımızda eşsiz bir konaklama deneyimi sunarken, misafirlerimize doğanın kalbinde düzenleyeceğimiz benzersiz etkinliklerle dolu dolu bir yaz sezonu vaat ediyoruz" dedi.



Her yaş grubuna aktivite

Her yaş grubundan misafirler için hizmet verdiklerini anlatan Gökmen, "Minik misafirlerimize özel, eğlenirken öğretmeyi hedefleyen Rixy Kids Club aktivitelerimiz ve çocuk şovları, yetişkinler için imza restoranlarımızda keyifli bir gastronomi yolculuğu, özel adamızda yeni deneyimler, profesyonel eğitmenler eşliğinde spor aktiviteleri, asırlık zeytin ağaçları arasında benzersiz ve lüks bir tatil kültürü sunuyoruz" diye konuştu.



Modern tasarlanmış villalar

Gökmen, sözlerinin devamında şunları söyledi: "Bu yıl misafirlerimize modern tasarlanmış villaları ile lüks ve konforu bir arada sunuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da misafir memnuniyetini merkeze aldığımız doğayla iç içe konumlanan modern süit villaları ve konforu ile misafirlerimizin beklentilerine cevap vereceğiz. Özel havuzlu ve bahçeli villalarda kişisel butler servisimiz ve imza restoranlarımızda gastronomi kültürümüzü misafirlerimiz ile buluşturacağımız bir sezon olacak.”

