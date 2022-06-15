Köyceğiz’deki Yüksekokulların mezuniyet töreni yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Yüksekokullar mezuniyet töreni gerçekleştirdi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu ve Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20212022 EğitimÖğretim Yılı mezuniyet töreni, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Salonunda yapıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Spor Bilimleri Fakültesi Zeybek Ekibi'nin oyunu izlendi. Daha sonra Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Ritim Perküsyon Ekibi Grup Sığla müzik ziyafeti sundu. Mezunlar adına Melike Aydemir konuştu. Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hatice Ulusoy Okulu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Akabinde Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Bekir Çöl konuştu. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek üniversitenin başarılarından bahsetti. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Kaymakam Mustafa Maslak’ın konuşmalarından sonra plaket törenine geçildi. Yüksekokulu derece ile bitiren öğrencilere plaket takdim edildi. Okullara verdikleri desteklerden ötürü Kaymakam Maslak ve Başkan Ceylan plaketle ödüllendirildi. Okul birincileri isimlerini yaş kütüğüne kaydederken, mezunlara belgeleri takdim edildi. Proje öğrencileri ve Danışman Öğretim Üyelerine teşekkür belgeleri verildikten sonra kep töreni yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.