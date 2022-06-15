Bodrumspor Muhammed'le devam etmeyecek

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)TARİHİNDE ilk kez adını Spor Toto 1'inci Lig'e yazdıran Bodmuspor'da yaprak dökümü başladı. Yeşil-beyazlıların, sözleşmesi ay sonunda bitecek Muhammed Aran'la yola devam etmeyeceği bildirildi. Deneyimli stoperin iki kulüple görüşme halinde olduğu ifade edildi. Bodrumspor'a 2016 yılında transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, Anagold 24Erzincanspor ve Nevşehir Belediyespor'a kiralandı. Düzenli olarak yeşil-beyazlı formayı terleten Muhammed, geride kalan sezonda 20 lig maçına çıkıp 1276 dakika sahada kaldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2022-06-15 12:21:34



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