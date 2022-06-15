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Gebe kadınlara önemli uyarı: “Yürümek, gebelikte egzersiz sayılmaz” “Sağlıklı gebelikte market poşeti taşımak tehlikeli değildir”

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Levent Konur, gebelere egzersiz yapmalarını tavsiye ederek, "Sadece normal tempoda yürümek gebe için egzersiz sayılamaz. Günlük aktivite tanımına girer. Çalışan, çocuğunu okula götüren, markete alışverişe giden gebe günlük hayatın içindedir ve bu egzersiz olarak tanımlanmaz" dedi. Dr. Konur, dolap kapağına uzanmak, market poşeti taşımak, başka bir bebeği kucağına almak gibi eylemlerin de tehlikeli olmadığını söyledi.

Gebe kadınlara önemli uyarı: “Yürümek, gebelikte egzersiz sayılmaz” “Sağlıklı gebelikte market poşeti taşımak tehlikeli değildir”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Levent Konur, gebelere egzersiz yapmalarını tavsiye ederek, “Sadece normal tempoda yürümek gebe için egzersiz sayılamaz. Günlük aktivite tanımına girer. Çalışan, çocuğunu okula götüren, markete alışverişe giden gebe günlük hayatın içindedir ve bu egzersiz olarak tanımlanmaz” dedi. Dr. Konur, dolap kapağına uzanmak, market poşeti taşımak, başka bir bebeği kucağına almak gibi eylemlerin de tehlikeli olmadığını söyledi.
Acıbadem Bodrum Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Levent Konur, gebelikte yapılan bilinçli ve planlı egzersizin bazı komplikasyonları azalttığını belirterek, gebelik dönemi egzersizleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Hem anne adayı hem de bebekte oluşabilecek potansiyel risklerin önlenmesi için yapılan aktivitenin tipi, şiddeti ve süresinin, gebelik haftasına göre bilinçli düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Konur, bu dönemde yapılabilecek 3 egzersiz tipini şöyle sıraladı: “Aerobik egzersizler, kuvvetlendirme egzersizleri ve esneklik egzersizleri.”

Gebelere uygun aerobik egzersizler: "Yüzme, bisiklet ve zemin hareketleri"
Dr. Konur, aerobik egzersizlerin kondisyon sağladığına dikkat çekerek “Bu kısımda amaç, uygun kas gruplarında lokal dolaşımı, aerobik metabolizmayı arttırmak. Egzersiz periyodu kişinin toleransına göre ayarlanmalıdır, egzersiz seviyesi klinik semptom oluşturmamalıdır. Aerobik aktivitede atardamarlar içinde yağ deposu oluşumu ve kalp damar hastalıkları riski azalır. Gebelik sırasında yapılan aerobik egzersizlerde kan şekeri düşeceği için enerji ihtiyacı ortaya çıkar ve bunun için kalori planı yapmak, kuru ya da taze meyve ve yoğurt gibi gıdaları tüketmek gerekebilir. Gebe için uygun aerobik egzersizler yüzme, sabit bisiklet ve zeminde yapılan hareketlerdir” dedi.

“Kas egzersizleri yaralanmalardan korur”
Kuvvetlendirme egzersizlerinin kas ve kemikleri güçlendirip, kas iskelet sistemini yaralanmalardan koruduğunu belirten Dr. Konur, “Bu tip egzersizler, gebeyi günlük yaşamdaki yaralanmalardan korur, günlük performansını arttırır. Gebelik öncesinde bu tür egzersiz yapanların gebelikleri sırasında da düşük ve orta ağırlıklarla çalışma yapmalarında sakınca yoktur. Ancak daha önce bu tip sporları yapmayanların gebelik döneminde kuvvetlendirme egzersizi yapması uygun olmaz” diye konuştu.

“Germe egzersizi tansiyon üzerinde etkili”
Dr. Konur, normal eklem hareket açıklığının gelişimi ve devamlılığını amaçlayan esneklik egzersizleri hakkında ise şunları söyledi: “Esneklik, kas gerginliğini azaltır, hareketleri kolaylaştırır, koordinasyonu artırır, günlük ev işlerinde yaralanma riskini azaltır, vücut duruşunu düzeltir, dolaşımı artırır. Aktivite sonrası kas ağrılarıyla, bel ağrısı ve diğer omurga problemleri azalır.”
Aktif ve pasif olarak yapılan farklı esneme ve germe hareketlerinde belirlenen hedef için sürenin, danışman veya eğitmenle planlanması gerektiğine işaret eden Dr. Konur, “Gebenin germe egzersizi sırasında tek kası gerilmelidir. Çoklu kas gruplarının aynı anda gerilmesi kramp gelişmesine neden olabilir. Germelerde hedef normal fizyolojik sınırlarda olmalıdır. Sakin yaşam süren gebe kadınlar için germe egzersizi yürümeye göre daha etkili bulunmuştur. Germe egzersizleri yapan gebelerde kalp hızı ve kan basıncı daha düşüktür. Bu durum gebelikte yüksek tansiyon riskini azaltmada önemli olabilir” dedi.

“Dolap kapağına uzanmak tehlike oluşturmaz”
Gebelik öncesinde düzenli egzersiz yapan bir kadının hamilelik döneminde bu egzersizlere devam etmesinde bir sakınca olmadığından bahseden Dr. Konur, “Daha önce düzenli spor yapmamış gebe de şayet kilo sorunu yaşamıyorsa aerobik egzersiz yapabilir. Unutulmamalıdır ki normal hızda yürüme egzersiz değildir ve zaten insanın günlük aktivitesi içinde vardır. Çalışan, çocuğunu okula götüren veya markete alışverişe giden gebe günlük hayatın içindedir ve bu hareketler egzersiz olarak tanımlanmaz. Anne adayları uzmanlara sık sık sorar; 'dolap kapağına uzanmak, market poşeti taşımak, başka bir bebeği kucağına almak gibi eylemler riskli midir' diye. Sağlıklı gebelik yaşayan kadınlarda bu hareketlerin tehlikesi yoktur” diye konuştu.
Gebelikte ağrı ve kanama sorunlarının görülebildiğine dikkat çeken Dr. Konur, ağrı ve kanama varsa sakin yaşamın tercih edilmesini, egzersiz yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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