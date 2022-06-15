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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Urfalı öğrenciler Köyceğiz’i gezdi

İHA

Urfalı öğrenciler Köyceğiz’i gezdi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okur Gezer" projesi çerçevesinde Şanlıurfa'dan gelen öğrenciler Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde misafir edildi.

"OkurGezer" projesi çerçevesinde Şanlıurfa’daki özel bir kolejden 10 öğrenci ve 3 öğretmen Urfa'dan Muğla'ya geldi. Muğla’daki antik kentlerde kitap okumak, okul ziyaretleri yaparak okullardaki öğrencilerle birlikte okuma faaliyetlerine katılmak amacıyla 4 gün boyunca Köyceğiz’de misafir olan Urfalı öğrenciler Köyceğiz’in doğal güzelliklerini, Kaunos Antik Kentini, Dalyan Boğazını, İztuzunu ve Yuvarlakçayı gezdi. Köyceğiz Atatürk Ortaokulu'ndaki Bilim Şenliğine de katılarak Atatürk Ortaokulu öğrencileriyle birlikte etkinlikler yapan öğrenciler, hem okuyup hem gezme imkanı buldu.

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