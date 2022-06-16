Bisiklet turu Kavaklıdere'de şehir turu ile başladı

Muğla ve ilçelerinde spor turizmi potansiyelinin belirlenerek bisiklet turizminin öne çıkarılması ve marka değer oluşturulması amacıyla başlatılan bisiklet turu Kavaklıdere ilçesinde şehir turu etabı ile başladı.
Muğla Valiliği himayesinde, 1519 Haziran tarihlerinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın (YİKOB) destekleriyle, Kavaklıdere'den başlayıp Bodrum'da sona erecek Bike&Camp Bisiklet Turu başladı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki organizasyona, Kavaklıdere, Yatağan, Milas ve Bodrum Kaymakamlıkları katkı verecek. Muğla bölgesinin tanıtımına, Bisiklet turizminin gelişmesi ve turizm sezonunun uzatılmasına katkı sağlayacak tura 300'e yakın bisiklet tutkununun katılması beklenen tur başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.