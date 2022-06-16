Fethiyespor'dan Dinçel'e veda mesajı

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FETHİYE, (DHA)TFF 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e yükselen Fethiyespor, takıma Play-Off şampiyonluğu yaşatan teknik direktör Selehaddin Dinçel için veda mesajı yayınladı. Muğla temsilcisi, geçen sezon Play-Off finalindeki rakip olan İçel İdmanyurdu'yla anlaşan Dinçel'e, "Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Selahaddin Dinçel´e bize yaşattığı şampiyonluk için teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" mesajıyla teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-06-16 10:50:43



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