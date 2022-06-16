Tazeleme Üniversitesi kitabı okuruyla buluştu Muğla sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna’nın kaleme aldığı Muğla Tazelenme Üniversitesi kitabı söyleşi imza günü düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Tuna’nın kaleme aldığı Muğla Tazelenme Üniversitesi kitabının tanıtım, söyleşi ve imza günü düzenlendi.

İmza gününe Menteşe Belediye başkanı Bahattin Gümüş ve Tazeleme üniversitesi öğrencileri katıldı.

İmza gününde açıklama yapan Prof. Dr. Muammer Tuna, ”Bugün burada yeni yayınlanmış olan Muğla Tazelenme Üniversitesi kitabının imza gününü gerçekleştiriyoruz Muğla tazelenme üniversitesi geçtiğimiz günlerde 5 yılını tamamladı. Muğla’da 60 yaş üstü vatandaşlara eğitim vermek amacıyla kuruldu. Muğla Merkezin yanı sıra Marmaris, Bodrum, Milas ve Köyceğiz gibi ilçelerde kampüsleri var. Toplam bine yakın öğrencisi var. Hedefimiz 60 yaş üstü vatandaşların aktif hayata yeniden katılımlarını sağlamak ve onları daha aktif hale getirmek, Bu amaca yönelik olarak oldukça uzun bir eğitim öğretim yılı uyguladık. Teorik dersler, uygulamalı dersler, spor dersleri kapsayan 5 yıldan bugüne kadar devam ediyor. Spor dersleri ritmik uygulaması olarak tazelenme olimpiyatlarını yaptık. Geçtiğimiz günlerde ikincisini gerçekleştirdik" dedi.

Prof. Dr. Muammer Tuna, etkinlik sonunda Tazeleme Üniversitesi söyleşileri kitabını okurlarına imzaladı.

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