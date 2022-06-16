CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var, aday aramaya gerek yok"

Muğla’nın Bodrum ilçesinde partililerle bir araya gelen CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, cumhurbaşkanı adayı konusunda, “6’lı masayı oluşturan, adalet yürüyüşü yapan, bütün farklı siyasi partileri bir araya getiren, demokrasi için her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var, aday aramaya gerek yok. Bu ülkeyi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme getirecek tek bir isim var, o da Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

CHP'nin Çarşı Mahallesi'ndeki binasında düzenlenen toplantıya Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda CHP’ye üye olan Mumcular Muhtarı Muhammet Işık ve Geriş Muhtarı Hayrullah Kayacan’a parti rozetleri CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından takıldı.

Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalar yapan Seyit Torun, “3 gündür Muğla’dayız. Hem belediyelerimizi ziyaret ediyoruz, hem vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Örgütümüzü ziyaret ediyoruz” dedi. Torun, “Bu bizim bu ülkeye olan sorumluluğumuz, borcumuz. Eğer bu ülkeyi kuranlar bu mücadeleyi vermişse şimdi de kurtarıcı olarak Kuvayi Milliye ruhuyla bizim mücadele etmemiz lazım. Eğer bu sorumluluğu yerine getiremezsek bedelini hep beraber öderiz. Ben kendi payıma düşeni alırım, sizler de kendi payınıza düşeni alırsınız. Hep beraber kapı kapı dolaşıp çözüm yollarını anlatmak zorundayız. Çözüm var, bu ülkenin kaynakları bu ülkenin sorunlarını çözmeye yeter. Yeter ki o kaynakları doğru yerde kullanalım” diye konuştu.



Torun’dan aday açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı konusunda da açıklamalar yapan Seyit Torun, “Biz adayımızı 6’lı masanın iradesiyle günü gelince açıklarız. Zamanı ve yeri gelince adayımız açıklanır. Adayımız nasıl olacak; bizim adayımız belli. Hep birlikte mücadele verdiğimiz bir süreç var. 6’lı masayı oluşturan, adalet yürüyüşü yapan, bütün farklı siyasi partileri bir araya getiren, demokrasi için her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var, aday aramaya gerek yok. Bu ülkeyi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme getirecek tek bir isim var, o da Kemal Kılıçdaroğlu. Elbette 6’lı masa bunun kararını verecek. Başkalarının bizi çekmek istediği yere girmeyelim” dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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