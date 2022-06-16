Başkan Gümüş’ten karne hediyesi Lunapark bileti

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 20212022 eğitimöğretim yılı sonunda karnesini getiren öğrencilere lunapark bileti hediye edecek.
Menteşe Belediyesi olarak çocukların yaz tatilini keyifli şekilde geçirmelerini ve daha çok sosyalleşmelerini sağlamak adına bu uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Gümüş, “Son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerimiz yaz tatiline girecekler. Biz de çocuklarımızın aileleriyle birlikte tatilde eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak adına karnesini getiren öğrencilerimize lunapark bileti hediye edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmaya, sosyal projeler üretmeye ve eğitimlerine imkânlarımız dâhilinde destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.