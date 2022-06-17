Tatile ‘Doğa Dostu’ olarak girdiler Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü genç nesillere doğa bilinci aşılamak, tarımı sevdirmek ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlamak amacıyla projeler geliştirdi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 20212022 eğitimöğretim döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü ‘Doğadan Öğreniyorum’ projesi başarı ile tamamlandı.

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirlenen ilkokul ve ortaokul düzeyinde 24 okulda Bin 304 öğrenciye ulaştı. Gıda kaybının önlenmesi ve israfı, uygulamalı kompost eğitimi, uygulamalı kovan başı arıcılık eğitimi ile uygulamalı balıkçılık eğitimlerinin verildiği projede öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.

“Tarım geleceğimiz, geleceğimiz çocuklar”

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, çocuklarımızın gelişiminde doğayla iç içe olmalarının çok önemli olduğunu belirterek, “Özellikle pandemi sonrası öğrencilerimizin doğayla buluşturulmasının faydalı olacağını düşünerek bu yıl birçok projemizle öğrencilerimize güzel dokunuşlar yapmaya çalıştık. Lider Çocuk Tarım Kampı, 23 Nisan Çocuk Etkinlik Haftası, Tinga ve Dedektifler Tiyatro Oyunu gibi birçok çalışmada çocukların doğayla iç içe olmalarını sağladık. Geleceğin tarım dedektiflerini ve lider tarımcılarını yetiştirmeye çalıştık. Bu çalışmanın biri de Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yürüttüğü ‘Doğadan Öğreniyorum’ projesi oldu. Doğadan eğitimle çocukların çeşitli konularda bilgiyi internet ortamından değil bizzat görerek ve dokunarak öğrenmelerini sağladık. Ekolojik temelli doğa eğitimleri vererek, doğayı tanıma, koruma, çevresel sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirmek, bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapabilmelerini amaçladık. Bin 304 öğrenciler yaptığımız bu eğitim çalışmasıyla birlikte tatile dolu dolu girdiler. Bu anlamda projelerde emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizde gördüğümüz mutluluk bizi de mutlu ediyor. Tarım geleceğimiz, geleceğimiz çocuklar diyorum ve çocuklarımıza yönelik çalışmalılarımızı maksimum düzeyde yapmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

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