Büyükşehir’den öğrenciler ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım Muğla Büyükşehir Belediyesi hafta sonu yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına katılacak öğrenciler ile sınav görevlilerini ücretsiz olarak taşıyacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına katılım sağlayacak öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ulaşımından yararlanmak isteyen öğrenciler ve sınav görevlilerinin sınav merkezlerine gidiş ve dönüşlerde sınava giriş ve sınav görevlendirme belgelerini şoför personele göstermeleri halinde ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanabilecekler.

Sınava girecek öğrenciler ve sınav görevlileri 18 Haziran Cumartesi günü 07.0014.00 saatleri arasında ve 19 Haziran Pazar günü ise 07.0018.30 saatleri arasında resmi plakalı belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

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