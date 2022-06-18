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Muğla'da öğrenci başına 3 kitap Kütüphanesiz okul kaymayacak projesi çerçevesinde Muğla’da okul kütüphanelerindeki öğrenci başına düşen kitap sayısı 3 kat arttı.

İHA

Muğla'da öğrenci başına 3 kitap Kütüphanesiz okul kaymayacak projesi çerçevesinde Muğla’da okul kütüphanelerindeki öğrenci başına düşen kitap sayısı 3 kat arttı.

‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ çerçevesinde Muğla’da kütüphanesi olmayan okul kalmazken, kütüphaneler kitapla zenginleştirilerek öğrenci başına düşen kitap sayısında büyük bir artış sağlandı.
Milli Eğitim Bakanlığının okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ ve ‘Sıfır Atık Projesi’ sayesinde, Muğla’ya toplam 352 kütüphane kazandırılırken, okul kütüphaneleri de kitap açısından zenginleştirildi.
Okul kütüphanelerindeki kayıtlı kitap sayısı, Kasım 2021’de 426 bin 843 iken, Haziran ayı itibarıyla bu sayı 3 katı artarak 1 milyon 276 bine ulaştı. Muğla’da öğrenci başına düşen kitap sayısı 2,7’den 8’e yükseldi.
13 ilçedeki resmi/özel okul ve kurumların bünyesinde yer alan kütüphanelerin haftalık kitap takibi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin, okul müdürlerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve hayırseverlerin el ve gönül birliğiyle, göstermiş oldukları gayretler neticesinde yüz güldüren sonuç elde edilmiş oldu. ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi çerçevesinde okul kütüphaneleri, geniş yelpazeden oluşan kitaplarla donatıldı.
Bir taraftan da ‘Sıfır Atık Projesi’ ile kütüphaneler, alışılmışın dışında farklı konseptlerde ilgi çeken mekanlar haline dönüştürüldü. ‘Sıfır Atık Projesi’ ve ‘Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’ çerçevesinde il genelindeki 29 okulda ve 13 Halk Eğitimi Merkezinde atık malzemelerden yararlanarak sıfır atık kütüphaneleri oluşturuldu.
‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ ve ‘Sıfır Atık Projesi’ Muğla’daki meslek liselerini de harekete geçirdi. 5 ilçedeki meslek liseli öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte kütüphaneler için masa ve kitaplık üretti.
Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Okuyan, araştıran, kendini sürekli geliştiren nesiller yetiştirmek gayesi ile bu eğitim öğretim yılında gerek ülkemizde gerekse ilimizde çok güzel çalışmalara imza atıldı. Bu doğrultuda ilimizde 352 okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdik, mevcut olanları ise iyileştirdik, kütüphanelerimizi kitaplarla donattık. Bunun yanı sıra öğrencilerimizde okuma kültürünü oluşturma adına ilimiz genelinde Okur Gezer Projemizi faaliyete geçirdik. Yeni eğitim öğretim yılında da çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.
Milli eğitim müdürü Çay, bu yıl ilk kez yaz tatili boyunca okullardaki kütüphanelerin açık kalacağını, öğrencilerin tatilde rahatlıkla kütüphanelerden yararlanabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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