Muğla'da deprem Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç Mallesinde saat 22.15 sularında 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç mahallesinde saat 22.15 sularında meydana gelen deprem Marmaris ve Menteşe'de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Muğla'da saat 22.15'te 72,6 kilometre derinlikte ve 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.



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