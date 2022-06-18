Varank: CHP'li belediyeler nitelikli ve doğru projelerle geldiklerinde onları da destekliyoruz (2)

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İNCELEMELERDE BULUNDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeia ile Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank, incelemelerinin ardından MilasBodrum Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-06-18 23:33:23



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