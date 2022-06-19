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Muğla Cumhuriyet Başsavcısı değişti

İHA

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Van'a atanırken, boş kalan koltuğa ise Van Cumhuriyet Başsavcısı getirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Van'a atanırken, boş kalan koltuğa ise Van Cumhuriyet Başsavcısı getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından hazırlanan 2022 Adli ve İdari Yarı Ana Kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim savcının görev yeri değiştirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Van'a atanırken yerine Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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