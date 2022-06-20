Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı (2)

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HAKSIZ TAKRİK İNDİRİMİ İLE 23 YIL HAPİS

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme haksız tahrik indirimi ile cezayı 23 yıla indirdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar kardeş Mertcan Avcı, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA) -DHA-Genel Türkiye-Muğla

2022-06-20 15:18:55



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