Sanat ve tatilin bir arada olduğu otel Bodrum'un göz bebeği oldu

Turizm cenneti Bodrum’da 2021 Temmuz ayında açılan MGallery The Bodrum Yalıkavak, yerli ve yabancı turistlerin gözde oteli oldu. Accor Grubu’nun premium otel markalarından olan turizm tesisi Bodrum’da yapılan en lüks oteller arasına girmenin yanı sıra konsepti ve kalitesiyle de adından söz ettirmeyi başardı.



MGallery The Bodrum geçtiğimiz yıl Temmuz ‘da kapılarını açmıştı.97 oda, 34 süit, 64 delüks odadan oluşan otel kaliteli hizmet anlayışı ile öne çıkıyor. 35 metrekareden başlayan odalarda misafirlerin rahat ve huzurlu bir tatil yapması için her detay ayrıntılı bir şekilde düşünüldü. Yalıkavak semtinde, Küdür mevkiinde 13 dönüm araziye yapılan otelin sahili ise göz kamaştırıyor. Otelin içerisinde bulunan yüzlerce sanat eseri ise sanat severlerini ilgi odağı oluyor. Bir birinden ünlü sanatçıların eserleri lobiden sahile kadar otelin farklı mekanlarında sergileniyor. Şimdiden sarı şemsiyeleri ve özel kum plajı ile çevre sakinlerinin de odak noktası oldu. Kalite ve sanatın bir arada olduğu otelin doluluk oranı yüzde 80’leri bulduğu öğrenildi.



Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta otellerinin turizm sektöründe kaliteyi en üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını ifade ederek “ Geçtiğimiz yıl açtık otelimizi, hem otelimizi hem de ülkemizi temsil ediyoruz. Bu bilinçle hareket ederek Otelimizin standartlarını, servisden yemeklere kadar en üst seviyede tutuyoruz. Misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatmak amacı ile doğa ve sanatla iç içe, huzurlu tatil sunuyoruz” dedi.



Otel yiyecek içecek konusunda da iddialı. Bu yaz için oluşturulan yeni menü de, Asya mutfağından seçkilerin yanında, yerel tatlar, odun fırından çıkan pizza ve pideler, hem konaklayanlara hem de civar sakinlerine geniş seçenekler sunuyor.



Otelin ana restaurantı Bohemy Yalıkavak'ta, eşsiz kuşbakışı manzarasında keyifli sohbetler eşliğinde lezzetli yemeklerin tadına bakılabiliyor. Sahilde ki Beach restaurant da ise gün boyu denize sıfır farklı tadımlar yapılabiliyor. Misafirler, gün batımlarında otele özgü kokteyleri deneyebilecekken, bu yaz Yalıkavak sakinleri de günlük veya aylık üyelik ile hem plajdan ve hem de otelin geniş spasından faydalanabilecek.



Sezondan umutlular

Yaz sezonunu açtıklarını belirten Delibalta “Geçtiğimiz yıl sezonun geç açmamıza rağmen iyi bir ivme yakaladık. Bu yıl hem tavsiye üzerine gelenler hem de otelimizin konseptini fark edip gelenler oluyor. Şu anda çok yoğun bir talep var. Ekim sonuna kadar çok iyi bir sezon yakalayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

