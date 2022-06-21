Muğlalı çiftçiye 9 milyon liralık ekipman desteği Muğla’da Bin 56 üreticiye 9 milyon 133 bin 366 lira destek veridi. liralık makine, ekipman dağıtımı Yatağan ilçesinden başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığını Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi projesi çerçevesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bin 56 üreticiye bin 56 makineekipman dağıtımı başladı.

İlki Yatağan İlçesinde gerçekleştirilen törene, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak makine ekipman dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, üreten çiftçinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Özellikle pandemi döneminde tarımın ve üretimin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını belirten tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, “Siz olmazsanız biz açız. Bizim, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tek derdi var. Sizleri tarladan çıkarmamak. Çizmelerinizi ayağınızdan çıkartmamak. Ahırdan çıkartmamak. İlimizde Bin 326 yurttaşımız bu makine ekipman desteğinden yararlanmak için Ankara’daki komisyondan çıktı. Genel Müdürümüz bir söz vermişti. Muğla’dan ne gelirse vereceğim demişti. Bin 56 adet yurttaşımızın makine ekipman desteği çıktı, sözleşmeleri imzalandı. Toplam yatırım bedeli 18 milyon 273 bin Türk lirası. Bunun 9,5 milyon lirası biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticimiz adına gerekli ödemeleri yapacağız. Yüzde 50 hibe adına. Yine ekonomik yatırımlarda onaylanan proje 8 adet. Projenin toplam değeri 16 milyon 958 bin lira. Burada da ödeyeceğimiz yüzde 50 hibe desteği 8,5 milyon lira. Altyapı yatırımları çerçevesinde ilimizden 6 adet proje onaylanmış, bunların toplam yatırım bedeli 1 milyon 50 bin lira. Proje sonunda üreticilerimize 508 bin bin 510 bin lirayı üreticilerimize aktaracağız” dedi.

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