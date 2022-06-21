Güreşçiler, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Dalkılıç ile bir araya geldi

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milli Takım güreşçilerinin kamp çalışmaları devam ederken, U20 Güreş Milli Takım Teknik heyeti Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç’ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette, Mecun Paşalı, Cesur Bilem, Erkan Ülvan, Çelebi Bayır, Hakan Beşer’den oluşan teknik heyet Köyceğiz’de kampta bulunmaktan memnun olduklarını ve iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade ettiler. Güreşçiler, ilgi ve desteğini esirgemeyen Köyceğizli yetkililere teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç ise, Milli Güreşçilere İtalya’da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi. Teknik heyet ile hatıra fotoğrafı çekilmesinden sonra ziyaret sona erdi.

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