Muğla'da orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Dalaman ilçesi Gürköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 14.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, 14 arazöz, 6 su tankeri ve 40 orman işçisiyle karadan yapılan 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.(DHA)Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN

2022-06-21 16:04:01



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