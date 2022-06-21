Dalaman’daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman’ın Gürköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangına ekipler 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, 14 arazöz ile karadan müdahalede bulundu. Kısa süre içerisinde yapılan müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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