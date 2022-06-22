Alevlerin tehdit ettiği bölge tahliye edildi

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin ekiplerin bekleme noktasına yönelmesi sonucu bölge tahliye edilirken, hareketli anlar kameralara yansıdı.



Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın esnasında alevler Bördübet yolu üzerinde ekiplerin bekleme noktasını tehdit edince bölge acilen tahliye edildi. Kızıl ateşin bölgeye yaklaşması üzerine ekipler bölgeyi hızla tahliye etti. Tahliye esnasında yaşanan hareketlilik ve telaş kameralar tarafından görüntülendi.

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