Bakanlar yangın sahasını helikopterden inceledi

Marmaris’te dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını sahasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi helikopter ile havadan inceledi.

Marmaris Bördübet mevkii 7 Adalar’da başlayan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen orman yangını sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi uçak ile önce Dalaman’a oradan Marmaris’e geldi. Bakanlar Marmaris’te helikopter ile yanan sahanın üzerinde incelemelerde bulundu.

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