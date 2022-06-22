Marmaris'teki orman yangınında ikinci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu



Cavit AKGÜN-Fırat AKAY-Aslı DURAN/ MUĞLA-ANTALYA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve 200 hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangınına ikinci günde, 20 helikopter ve 14 uçakla havadan, 1494 personel, 172 arazöz, 191 kamu kuruluşlarına ait araç, 17 dozer ve 39 iş makinesiyle karadan müdahale sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor. Bakan Kirişci, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için özel ekip kurulduğu bildirildi.

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde Küfre Koyu'ndaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çubucak, Okluk Koyu ve Hisarönü Körfezi olmak üzere 3 noktada etkili olan yangına ilk etapta 1 helikopter, 4 arazöz, 7 dozer ve 160 orman işçisiyle müdahale edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederken İzmir, Antalya ve Denizli'den çok sayıda arazöz ve takviye ekip de bölgeye sevk edildi. Takviye olarak gönderilen 1 helikopter, 140 arazöz, 6 dozer, 416 orman işçisiyle alevlere daha etkin müdahalede bulunuldu. Havanın kararmasıyla alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, havadan yanan alanları inceledikten sonra Değirmenyanı Koordinasyon Merkezi'nde söndürme çalışmalarıyla ilgili Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'tan brifing aldı. Günün ilk ışıklarıyla 20 helikopter ve 14 uçak da söndürme çalışmalarına katıldı. Bakan Soylu ve Bakan Kirişci, söndürme çalışmalarını yerinden takip ediyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarönü Orman İşletme Şefliği, Muğla ili Marmaris ilçesi Küfre Koyu mevkisinde, saat 20.02'de çıkan orman yangınına saat 20.10 itibarıyla ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlk müdahalede 1 helikopter, 40 arazöz, 7 dozer, 160 personel yer aldı. Şu an itibarıyla 688 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçlarıyla toplam 363 araç, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 17 dozer olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor. Ayrıca sabah gün aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale etmeye başladı. Bölgede rüzgar 30 kilometre/saat, sıcaklık 30 derece ve nem yüzde 42 oranındadır. 200 hektarı aşkın alanı etkileyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Orman ekiplerimizin canları pahasına mücadele ettiği Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldı" denildi.

'BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Kirişci, havadaki ve karadaki çalışmaları anlatarak, "Uyumlu da bir çalışma var. AFAD'ın koordinasyonunda ahenk, uyum başarılı bir şekilde yürütüldü. Bugün bir miktar rüzgar da var. Rüzgarın olumsuz etkisi olacak ama en azından rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre daha olumlu konumdayız. Temennimiz bu işin bugün neticelenmesi. Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz ama esintiyle bir yerden başka yere sıçraması da mümkün olabilir" dedi.

Öte yandan, sabotaj ihtimali üzerinde de durulan yangınla ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çıkış nedeninin tespiti için özel ekip kurulduğu öğrenildi.

ANTALYA VE BURDUR'DAN DESTEK

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, kara ve havadan müdahale sürerken çevre illerden de destek geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Burdur Belediyesi, itfaiye, arazöz ve dozerleri Marmaris'e gönderdi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Marmaris'te meydana gelen orman yangını için çok üzgünüz. Yangının bir an önce kontrol altına alınması için AFAD'ın talebi üzerine itfaiye ekiplerimiz, dozerimiz ve arazözümüz Marmaris'e gitmek için yola çıktı. İnşallah kısa zamanda yangın kontrol altına alınır" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise "Muğla Marmaris'te başlayan orman yangınına müdahale etmek üzere belediyemiz itfaiye ekiplerimiz yola çıktı. İnşallah daha fazla ormanımız zarar görmeden söndürürüz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN Fırat AKAY

2022-06-22 12:52:03



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