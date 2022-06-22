Yangın yönünü Okluk Koyu'na çevirdi Marmaris’te öğle saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetini arttırması sonrası Okluk Koyu yönünde ilerliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dün akşam saatlerinde Marmaris Bördübet mevkiinde başlayan orman yangınında, rüzgarın şiddetini arttırması sonrası tekrar gökyüzüne alevler yükselmeye başladı.

Sabah saatlerinde 14 uçak ve 20 helikopter ile havadan müdahalenin başladığı orman yangınına karadan da binin üzerinde ekip müdahale ediyor. Sabah saatlerinde şiddetini azaltan rüzgar sonrası kısmen kontrol altına alındığı açıklanan orman yangını 13.30 sıralarında rüzgarın şiddetini arttırması ile tekrar gökyüzünü siyah dumanlar bürüdü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Karacasöğüt Okluk Koyu yönünde ilerleyen yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. 14 uçak ve 20 helikopter yanan saha üzerine sık sık sorti yaparak su boşaltıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.