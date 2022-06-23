Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (9)



'ÖĞLE SAATLERİNE KADAR KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILACAK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili AFAD yetkililerinden brifing aldı. Toplantıda brifing verenlerden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yarın öğle saatinden sonra rüzgarın hızının artacağını ve alevleri bu saate kadar kontrol altına almaya çalışacaklarını, aksi durumda çalışmaların daha da zorlaşacağını söyledi.

TAHLİYE EDİLEN AİLELERE 3'ER BİN TL YARDIM

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Temennimiz, yaşadığımız olduğumuz hadisenin kısa zamanda olumlu bir şekilde neticelenmesi. Ümitsiz değiliz, inşallah çalışmalarımızı yarın sürdüreceğiz. Bu arada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evlerinden tahliye edilen ailelere 3 bin TL nakit yardımda bulunuyor, hükümetimizin bu faaliyetini de paylaşmak isterim, onlara da teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan, AFAD yetkileri tarafından verilen brifingde toplam 131 haneden 435 kişinin evlerinden tahliye edildiği ifade edildi. (DHA)Davut CAN/ İZMİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Davut CAN

2022-06-23 23:23:49



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